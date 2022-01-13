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Общество13 января 2022 12:40

В Кировске из городской новогодней елки сделают сувениры

Таким образом дерево получит вторую жизнь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Кировскую городскую елку начнут убирать после 20 января. Фото: администрация Кировска

Кировскую городскую елку начнут убирать после 20 января. Фото: администрация Кировска

Новогодние праздники закончились, а это значит, что самое время убирать елку. В Кировске уже по традиции зеленый символ года получит вторую жизнь. Живое дерево, которое стояло нарядным в центре города, отправят на сувениры.

- Кировскую городскую елочку начнут убирать после 20 января. Новогоднее дерево по инициативе администрации традиционно подарят мастеру Алексею Шитову для изготовления сувениров, - сообщили в администрации Кировска.

В 2020 году мастер cделал из ели красивые тарелочки.

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