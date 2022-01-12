В Мурманской области из-за метели закрыли участок автодороги "Кола"

Дорогу откроют, когда метеоусловия улучшатся. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 17.00 12 января в Мурманской области закрыт проезд для грузового транспорта на участке автодороги Р-21 «Кола» с 1408-го по 1510-й километр. Движение ограничено из-за непогоды - ветра, метели, плохой видимости.

- Объездной маршрут: Мурманск - Верхнетуломский - Приречный - Никель. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, а будучи в пути - остановиться и переждать непогоду в ближайшем населенном пункте или придорожном кафе.

Дорогу откроют, когда метеоусловия улучшатся.

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