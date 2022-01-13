Двойника зубастой глыбы из Апатитов нашли в США

Оказывается, такую же улыбку можно увидеть в США.

В декабре в Апатитах по инициативе Андрея Малахова появилась новая достопримечательность - улыбающийся камень с зубами. Точнее, глыба апатита. Оказывается, такую же улыбку можно увидеть в США.

- Просто забавный факт: улыбочка в Апатитах - прямо копия таковой со скульптуры 1976 года в Плэйнс, Джорджия. Фотография орешка используется в забугорном интернете в качестве мема This pleases the nut - "Это радует орешек". Контекст, в котором радуются орешки, можете представить себе сами и не ограничивайте фантазию, учитывая что nut - это в том числе эвфемизм для мужского оргазма, - пишет паблик "Мурманский урбанист".

Напомним: по поводу улыбающейся глыбы апатита пошутил Иван Ургант.

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