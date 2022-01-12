В Ревде погиб работник Ловозерского рудника

13 января будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ревде погиб сотрудник Ловозерского горно-обогатительного комбината. Как сообщили следователи, тело 47-летнего мужчины нашли днем 12 января в вентиляционном уклоне одного из рудников.

- При осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено. На месте происшествия работает следователь, обстоятельства смерти устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

13 января будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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