В Ревде погиб работник Ловозерского рудника

13 января будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Ревде погиб сотрудник Ловозерского горно-обогатительного комбината. Как сообщили следователи, тело 47-летнего мужчины нашли днем 12 января в вентиляционном уклоне одного из рудников.
- При осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружено. На месте происшествия работает следователь, обстоятельства смерти устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.
13 января будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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