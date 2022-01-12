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Общество12 января 2022 13:45

Жителям Мурманской области рассказали, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Специалисты советуют не ставить сразу глобальные цели
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Эксперт отмечает, что после затяжных каникул не нужно ставить себе глобальных целей.

Эксперт отмечает, что после затяжных каникул не нужно ставить себе глобальных целей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалист по тайм-менеджменту из Мурманска Наталья Эрдман рассказала, как успешно войти в рабочий режим после новогодних праздников.

Эксперт отмечает, что после затяжных каникул не нужно ставить себе глобальных целей. В тайм-менеджменте есть правило: съешь лягушку на завтрак, но в данном случае им лучше пренебречь. Даже с мотивацией в рабочий ритм нужно входить постепенно.

- Если есть какая-то большая задача, ее рекомендуется разделить на части. Полезно будет написать план на день, хотя бы примерный, и придерживаться его. Можно разобрать стол, если вы не успели это сделать до Нового года, навести порядок на рабочем столе компьютера: удалить часть старых файлов, чтобы они не отвлекали, создать новую папку под названием «2022». Хорошо бы почистить и электронную почту, - поделилась с "АиФ Мурманск" Наталья Эрдман.

Еще один совет - в самом начале года узнать что-то новое по теме, которой вы занимаетесь в профессиональной плоскости.

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