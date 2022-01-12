Приглашаем спортсменов и болельщиков на спортивный праздник – горнолыжный турнир на призы директора Кольской АЭС

Традиционно соревнования будут сопровождаться развлекательной программой. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

13 января на горнолыжном комплексе «Салма» состоится открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской атомной станции, посвященный памяти Ю.В. Коломцева.

Традиционно соревнования будут сопровождаться развлекательной программой. С 18.15 до 23.30 всех гостей и участников ждут торжественное открытие с фейерверком и спортивная трансляция со склона, семейные интерактивы и детская программа с аниматорами, выступление огненного шоу Ifrit, живая музыка и DJ. На склоне можно будет отведать блюда северной кухни.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие - любители горных лыж и сноуборда. Для этого нужно подать заявку до 13 января 2022 года (до 12.00) по телефону (815-32) 4-32-71 или e-mail: DolgolaptevaEV@kolatom.murmansk.ru

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.30. Ознакомиться с положением можно на официальной странице горнолыжного комплекса в "ВКонтакте" vk.com/salmaski

Для всех желающих принять участие в турнире и поболеть за своих друзей и коллег на горнолыжном комплексе «Салма» будут организованы бесплатные автобусы по маршруту Полярные Зори – ГК «Салма» (17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40); ГК «Салма» - Полярные Зори (17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 22.00, 22.40, 23.20).

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори (Мурманская область). Комплекс расположен на 1186-м км федеральной трассы «Кола» (Мурманск - Санкт-Петербург).

Телефон (815-32) 4-32-71.

www.salma-ski.ru

vk.com/salmaski

www.instagram.com/salmaski_pz_official

Юрий Васильевич Коломцев (13.01.1941 – 27.06.2014) - заслуженный энергетик Российской Федерации, кандидат технических наук, лауреат премии Совета Министров СССР. Свою трудовую деятельность на Кольской АЭС начал в 1975 году. Прошел путь от начальника турбинного цеха до директора атомной станции, руководил пуском 3 и 4 блоков АЭС. С 1987-го по 1994 год был главным инженером Кольской АЭС. С 1994-го по 2008 год возглавлял Кольскую АЭС. С 2009 года работал в центральном аппарате АО «Концерн «Росэнергоатом». Заслуги Ю. В. Коломцева были отмечены орденами Почета, Дружбы народов, Пресвятого Сергия Радонежского II степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими наградами.

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