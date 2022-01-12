Кольский научный центр издал книгу о развитии туризма в северных регионах

Отмечается, что статьи ученых-экономистов беспристрастны, точны и раскрывают реально существующую картину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кольский научный центр издал книгу научного сотрудника Института экономических проблем имени Г. П. Лузина Эдуарда Грушенко и инженера-исследователя Евгении Лисуновой. Труд ученых посвящен актуальным аспектам развития туризма в регионах Европейского Севера России и Западной Арктики.

Отмечается, что статьи ученых-экономистов беспристрастны, точны и раскрывают реально существующую картину.

- Авторы рассмотрели проблемы туризма в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и Карелии, а также на архипелаге Шпицберген и в национальном парке «Русская Арктика», организованном на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, и предложили пути их решения. В книге подробно описаны города с интересной историей, самые красивые деревни, археологические артефакты и памятники природы, упомянуты аспекты развития сельского туризма в России. Есть здесь и рассказы о перспективах открытия новых направлений, а также конкурентные преимущества каждого региона: где-то туристов ждут круглогодично, где-то существует «мертвый сезон», в разных областях по-разному организованы транспорт и взаимодействие с промышленностью, - сообщили в КНЦ РАН.

Для жителей Мурманской области наиболее интересными станут главы, посвященные малой родине. Область привлекает рекреационным рыболовством, наблюдениями за полярным сиянием, геолого-минералогическим, морским, горнолыжным видами туризма. А самым перспективным направлением на Кольском полуострове признан природно ориентированный экотуризм.

Новое издание будет интересно сотрудникам турсферы, органам власти, научным работникам, преподавателям, студентам и людям, желающим лучше узнать Российскую Арктику.

Ознакомиться с книгой можно на сайте Кольского научного центра.

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