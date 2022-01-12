13 января в Мурманск прибудет поезд Деда Мороза

Сказочный поезд Деда Мороза находится в пути уже более 40 дней и сделал остановки более чем в 30 городах, проехав в общей сложности 13 тысяч километров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 09.00 13 января на железнодорожный вокзал Мурманска прибудет поезд Деда Мороза – передвижная резиденция, пассажирами которой стали сам новогодний волшебник из Великого Устюга и его сказочная команда. Мурманчан и гостей города ждут на праздник.

- С 9.00 до 17.00 посетителей на вокзале ждет развлекательная праздничная программа, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Часть вагонов поезда будет открыта для свободного посещения - вагон с фотокупе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни и вагон-лавка с сувенирами и сладостями, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Помимо желающих увидеть бесплатную развлекательную программу, передвижная резиденция ждет посетителей, заранее купивших билеты на сайте "РЖД". Напомним: пригласительные билеты на поезд северяне раскупили за один день.

Праздничная программа на первой платформе вокзала начинается за 20 минут до прибытия поезда. Для участия в мероприятии лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации или его альтернативу.

Сказочный поезд Деда Мороза находится в пути уже более 40 дней и сделал остановку более чем в 30 городах, проехав в общей сложности 13 тысяч километров.

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