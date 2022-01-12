В Риж-Губе смелый лосенок выпрашивал еду у продуктового магазина

Животное месяц жило около магазина. Фото: скрин видео www.tiktok.com/@nmilyaeva2

В поселке Риж-Губа, что находится в Мурманской области, сняли на видео милого лосенка. Малыш, который совсем не боится ни взрослых, ни детей, гулял возле продуктового магазина и выпрашивал у прохожих угощение. Его, конечно же, без еды не оставили. Ролик появился в TikTok еще в ноябре 2021 года и набрал более 2 миллионов просмотров.

- Лосенок Гриша жил возле магазина около месяца, затем егеря отогнали его в лес, к маме, - написала автор видео.

Напомним: сотрудники железной дороги показали заснеженный путь в Мурманск. Видео набирает просмотры и лайки в TikTok.

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