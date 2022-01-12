В Мурманске прогнозируют ветер до 20 метров в секунду

Кольский полуостров накрыла непогода. Особенно она усилится в Мурманске к вечеру 12 января. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Кольском полуострове прогнозируется сильный ветер. Особенно он усилится в Мурманске к вечеру 12 января.

- Ветер относительно вечера 11 января чуть стих, сейчас он 8 - 13 м/с, но во второй половине дня ожидается новое усиление, вечером в городе не исключены порывы под 20 м/с. Температура пока повышается не так быстро, как ожидалось, но мы движемся к нулю. Пока -1, - пишет паблик «Погода в Мурманске».

Ранее о метели предупреждали в МЧС.

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