В Мурманске в 2022 году пройдет первый сбор макулатуры

Организаторы напоминают мурманчанам, что ведут сбор только макулатуры. Алюминий и пластик принимать не будут. Фото: Правительство Мурманской области

15 и 16 января в Мурманске пройдет первый сбор макулатуры в 2022 году. Принимать вторсырье на переработку будут в трех точках.

Первая находится у Дома молодежи по адресу: улица Капитана Орликовой, 3 - с 14.00 до 18.00. Вторая - офис организации «Природа и молодежь», улица Володарского, 14а, домофон 63 - с 12.00 до 17.00. И у студии танцев WDC WORLD DANCE CAMPUS по адресу: улица Егорова, 13 - с 12.00 до 17.00.

Организаторы напоминают мурманчанам, что ведут сбор только макулатуры. Алюминий и пластик принимать не будут.

Сдать на переработку можно книги, журналы, газеты, тетради, а также бумагу любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. Макулатуру нужно перевязать или уложить в пакеты или коробки.

А вот горелую, мокрую бумагу и картон, коробки с жирными и масляными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, чеки, втулки, салфетки принимать не будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru