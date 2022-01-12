48-летняя жительница Мурманской области разбилась в ДТП в Карелии

В Кемском районе Карелии произошла смертельная авария с участием трех машин. Фото: vk.com/gibddkareliya

В Кемском районе Карелии произошла смертельная авария с участием трех машин. Столкнулись они на 864-м километре трассы «Кола» 11 января в 16.17.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» при встречном разъезде с Dodge RAM с прицепом и грузовиком DAF с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу, где по касательной столкнулся с грузовиком. От удара «Лада» съехала в правый по ходу движения кювет. В результате происшествия 44-летний водитель «Лады», житель Мурманской области, травмирован, его 48-летняя пассажирка получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП, - сообщили в УГИБДД по Республике Карелия.

До прибытия скорой помощи инспекторы ДПС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и укрыли его термопокрывалом.

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