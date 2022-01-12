Жители Мурманской области теряют почти 7 лет жизни из-за преждевременной смерти

К 2030 году планируется увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет, а к 2050-му - до 92 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав России разработал систему мониторинга и анализа показателя "потерянные годы жизни", которая позволяет рассчитать уровень преждевременной смертности в регионах нашей страны.

Так, в Мурманской области по состоянию на 2020 год северяне недоживают 6 лет 7 месяцев. Регион занимает 12-е место в списке регионов по потерянным годам жизни. Чаще всего причиной преждевременной смерти в Заполярье становятся болезни системы кровообращения и новообразования.

В лидерах по потерянным годам - Чукотка, Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ и Тыва. Там жители теряют чуть больше 7 лет жизни.

К 2030 году планируется увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет, а к 2050-му - до 92 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru