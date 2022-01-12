Двух молодых людей из Полярных Зорь ждет суд за угон экскаватора

Увидев проезжающую мимо автомашину патрульно-постовой службы полиции, "гонщики" покинули место преступления, однако вскоре их нашли и задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Полярных Зорях будут судить двоих местных жителей. Северяне 19 и 22 лет обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 166 УК РФ "Угон транспортного средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

- Октябрьской ночью 2021 года молодые люди проникли через незапертую дверь в кабину гусеничного экскаватора, который находился на стадионе возле гимназии № 1 в Полярных Зорях. Воспользовавшись оставленными в салоне транспорта ключами, злоумышленники запустили двигатель экскаватора и стали разъезжать по территории стадиона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Увидев проезжавшую мимо автомашину патрульно-постовой службы полиции, "гонщики" покинули место преступления, однако вскоре их задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в Полярнозоринский районный суд. Теперь парням грозит до 7 лет лишения свободы.

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