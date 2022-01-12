В Снежногорске военнослужащий ударил прохожего ножом из-за сигареты

Суд постановил избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 22 дня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Гаджиевский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения военнослужащему.

– 28 декабря 2021 года в районе дома № 14 на улице Октябрьской в Снежногорске к мужчине подошел незнакомец. Он попросил угостить его сигаретой. Из-за внезапно возникшей неприязни обвиняемый один раз ударил мужчину в живот ножом. После чего скрылся с места происшествия, – сообщили в суде.

6 января мужчину, оказавшегося рядовым одной из воинских частей в Оленьей Губе Мурманской области, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Следствие вышло в суд с ходатайством заключить обвиняемого под стражу. Суд постановил избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 22 дня.

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