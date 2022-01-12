Крещенские купания в Мурманской области разрешили при определенных условиях

19 января в Мурманской области пройдут крещенские купания. Фото: Артем КИЛЬКИН

19 января православные россияне отметят Крещение Господне, важный обряд которого - окунание в купель. В этом году крещенские купания в Мурманской области разрешены, но при определенных условиях.

- В местах для переодевания должны быть обеспечены наличие бактерицидных ламп, антисептиков для рук, социальная дистанция, масочный режим, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Мурманской области.

Также иордани проверят на безопасность сотрудники МЧС.

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