В Териберку в этом году едет больше туристов, чем в 2021-м

Дорога на Териберка закрыта, но это не всех останавливает. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 8 января дорога на Териберку закрыта. Несмотря на это, туристы пытаются прорваться в село - с каждым годом оно все привлекательнее для гостей.

- В этом году туристов намного больше, чем прежде. Что интересно, дорога закрыта, а они все равно сюда едут, несмотря на то что прогноз погоды неблагоприятный. Их сколько выезжает, чуть ли не столько же и въезжает. После новогодних праздников туристский поток спадет немного, но скоро уже к нам поедут рыбаки. Сейчас в основном туристы едут за северным сиянием: такое северное сияние, как у нас здесь, редко где можно увидеть, – рассказала "АиФ-Мурманск" глава Териберки Елена Крывонос.

Напомним: туристы даже не боятся купаться в Баренцевом море.

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