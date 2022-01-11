Туристы из Москвы и Тюмени искупались в Баренцевом море

Сложнее было по снегу дойти до воды и окунуться. Фото: скрин видео www.instagram.com/lenchikremiz/

В январе морским курортом для туристов стала Териберка. Путешественники из Москвы и Тюмени искупались в холодных водах Баренцева моря, на минутку став "моржами". Температура - около +3 градусов. Бр-р-р!

- Приехали с ребятами, и я предложила искупаться. Сказала, что точно пойду и если кто-то хочет со мной, то переодеваемся. Еще три человека пошли. Сложнее было по снегу дойти до воды и первый шаг сделать - окунуться. Экстрима особо не вижу - просто холодная вода. Для тех, у кого есть опыт, это легко, - поделилась с "КП"-Мурманск" жительница Тюмени Елена Ремизова.

В своем Instagram девушка выложила видео, как она, не боясь, вместе с другими заходит в ледяную воду. По словам Елены, она уже не первый раз плавает в Баренцевом море, также купалась на Байкале.

- Периодически "моржую". Регулярно в походах приходится мыться в горных реках, под водопадами. Баренцево море дается намного легче, чем горные реки или водопад на высоте от 2000 метров над уровнем моря, - отметила она.

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