Стала известна причина смерти Виктора Тимченко из Умбы

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в Умбе убили местного криминального авторитета 39-летнего Виктора Тимченко.

Он вместе с компанией встречал Новый год в баре, где отдыхала еще одна группа мужчин. С одним из них Тимченко поссорился, и соперник три раза ударил его ножом. Пострадавшего увезли в больницу, где он умер.

- Причиной смерти стала гиповолемия (снижение капиллярного кровотока. - Ред.) при травматическом шоке, - рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

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