Работница магазина в Мурманске умерла на рабочем месте

55-летняя северянка работала в магазине на улице Александра Невского. Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи в Мурманске проводят процессуальную проверку после обнаружения 11 января в одном из магазинов тела женщины.

55-летняя северянка работала в магазине на улице Александра Невского. Утром пришел ее коллега, но не смог открыть дверь. Тогда он позвонил начальнице, а после вскрытия двери в помещении магазина нашли труп.

- Прибывшим на место происшествия следователем произведен осмотр тела погибшей. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мурманчанки, не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Напомним: в Зеленоборском водитель умер на рабочем месте. Северянину стало плохо во время выгрузки товара.

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