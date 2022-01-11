В Мурманске подросток ударил женщину с ноги в спину и стал оскорблять

По словам женщины, ситуация повторяется второй раз. Ранее нападение случалось на улице Полярные Зори. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Мурманска сообщили о нападении подростка на женщину. Инцидент произошел на площади Пять Углов, северяне ищут очевидцев произошедшего.

- 9 января в районе 18.00 - 18.30 у магазина "Перекресток" подросток ударил мою маму с ноги в спину, оскорблял. Народу вокруг было очень много. Женщина была одета в розовое пальто, подросток - в темную одежду и бордовую шапку. Возможно, учащийся школы № 43. Запись с камер наблюдения запрошена. Нужна информация, кто и что видел, - рассказала Елена Белобрюшкова в паблике "Подслушано Мурманск".

По словам женщины, ситуация повторяется второй раз. Ранее нападение случалось на улице Полярные Зори.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данной информации зарегистрировано заявление. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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