В Мурманске проводили полярную ночь и встретили первый в 2022 году рассвет

Северяне наблюдали за восходом на Солнечной горке. Фото: Олег ФИЛОНОК

Спустя 40 дней темноты в Мурманске встретили первый в этом году рассвет. 11 января полярная ночь официально завершилась и солнце взошло над горизонтом! По традиции северяне наблюдали за восходом на Солнечной горке.

- Солнышко особо не показалось: помешала облачность. Но вчера, 10 января, с той же сопки оно вовсю сияло целый час, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

17 января полярная ночь покинет Мурманскую область. В этот день солнце взойдет в самой северной точке региона - на полуострове Рыбачий.

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