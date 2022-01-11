В Мурманске мужчина набрал продуктов и попытался их съесть в примерочной гипермаркета

Ущерб от действий мужчины превысил две тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Необычного «покупателя» пришлось задержать сотрудникам Росгвардии в Мурманске. Накануне на пульт дежурного управления поступил тревожный сигнал из гипермаркета в Октябрьском округе города. Для выяснения причин на место направили экипаж группы задержания.

– Администратор магазина сообщил, что продавцы заметили мужчину, который набрал продуктов с полок и проследовал с ними в примерочную. Там «покупатель» тайком попытался съесть неоплаченные продукты, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Ущерб от действий мужчины превысил две тысячи рублей. Росгвардейцы задержали 44-летнего мужчину, который отказался оплачивать съеденный товар, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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