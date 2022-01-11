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Общество11 января 2022 11:19

Мурманск вошел в число городов с самыми подорожавшими квартирами

Заполярная столица - в десятке городов, где жилье наиболее сильно прибавило в цене
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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По данным портала недвижимости, средняя цена квартиры по стране составляет 5,1 миллиона рублей.

По данным портала недвижимости, средняя цена квартиры по стране составляет 5,1 миллиона рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

За последнее время цены на жилье в Мурманской области взлетели выше крыши. Так, в областном центре стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 27%, а стоимость одного квадратного метра жилья поднялась с 60 000 до 71 333 рублей.

При этом регион в аутсайдерах по строительству жилых многоэтажек. За год в регионе сдают меньше тысячи квадратных метров.

Специалисты портала "Мир квартир" подсчитали, что за год жилье в Мурманске прибавило в цене 60%. В десятку самых дорогих городов также вошли Улан-Удэ (+53%), Тверь (+52%), Новокузнецк (+51%), Калининград и Чита (+49%).

По данным портала недвижимости, средняя цена квартиры по стране составляет 5,1 миллиона рублей.

Напомним: в Мурманской области нашли самую дорогую и самую дешевую квартиры.

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