Мурманск вошел в число городов с самыми подорожавшими квартирами

По данным портала недвижимости, средняя цена квартиры по стране составляет 5,1 миллиона рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
За последнее время цены на жилье в Мурманской области взлетели выше крыши. Так, в областном центре стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 27%, а стоимость одного квадратного метра жилья поднялась с 60 000 до 71 333 рублей.
При этом регион в аутсайдерах по строительству жилых многоэтажек. За год в регионе сдают меньше тысячи квадратных метров.
Специалисты портала "Мир квартир" подсчитали, что за год жилье в Мурманске прибавило в цене 60%. В десятку самых дорогих городов также вошли Улан-Удэ (+53%), Тверь (+52%), Новокузнецк (+51%), Калининград и Чита (+49%).
По данным портала недвижимости, средняя цена квартиры по стране составляет 5,1 миллиона рублей.
Напомним: в Мурманской области нашли самую дорогую и самую дешевую квартиры.
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