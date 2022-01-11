Над Мурманском небо расчертили идеальные полосы

Полосы можно было наблюдать в течение получаса. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

11 января небо над Мурманском удивляло своей красотой. Сначала оно было фиолетовым, а потом внимательные северяне, поднявшие вовремя глаза вверх, увидели ровные белые горизонтальные полосы.

Их можно было бы принять за следы от самолетов, но на самом деле это была причудливая игра света. Наблюдать ее можно было не дольше получаса.

Здесь вы можете прочитать о необычных природных явлениях и увидеть, каким красивым может быть заполярное небо.

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