Мурманская область вошла в топ-5 регионов по уровню зарплат в нефтегазовой отрасли

Специалисты аналитической службы "ФинЭкспертиза" рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты аналитической службы "ФинЭкспертиза" рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в России. Исследование проводилось по основе данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 года.

Так, наибольшие зарплаты получают сотрудники нефтегазовой промышленности, авиационной отрасли и менеджеры. Среди нефтяников в лидерах по большим доходам оказалась и Мурманская область.

- Представители нефтегазовой отрасли в среднем получают в Москве 669 тысяч рублей. В пятерку регионов - лидеров по уровню зарплат в нефтегазовой отрасли также вошли Сахалинская область (445,4 тысячи рублей), Санкт-Петербург (417,1 тысячи рублей), Мурманская область (304,4 тысячи рублей) и Башкирия (257,8 тысячи рублей), - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что самые высокооплачиваемые менеджеры и консультанты по вопросам управления трудятся на Сахалине (291,3 тысячи рублей), пилоты и другой авиационный персонал зарабатывают больше всего на Чукотке (237,4 тысячи рублей).

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