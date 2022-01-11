Врач Печенгской ЦРБ брал взятки за создание поддельных документов о вакцинации от ковида

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-психиатра-нарколога, профпатолога Печенгской ЦРБ. Он подозревается в совершении трех преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки".

По версии следствия, в 2021 году за деньги врач проводил фиктивные медосмотры и вносил в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 ложные сведения о прохождении взяткодателями вакцинации от ковида.

- Кроме того, врач оформлял фиктивные медицинские заключения о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортом, без фактического проведения медосмотров. Всего медик получил более 60 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. При обыске изъяли медицинскую документацию, имеющую доказательное значение. Расследование уголовного дела продолжается.

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