Андрею Малахову исполнилось 50 лет

Северяне поздравляют земляка с юбилеем. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 января свой день рождения празднует уроженец Апатитов Андрей Малахов. Известному телеведущему исполнилось 50 лет.

Северяне поздравляют земляка с юбилеем.

- В этот день, помимо пожеланий всего самого наилучшего, хочется поблагодарить за тот вклад, который ты привнес в развитие города Апатиты. За горящие глаза и благодарные отзывы жителей, за вызванные разногласия и эмоции, за призыв не оставаться равнодушными к жизни города! Спасибо за то, что не забываешь свою родину, своих друзей, земляков и продвигаешь идеи развития наших городов для туризма и жизни. Мы иногда и не задумываемся, как много ты делаешь для нашего города! Пускай в этот торжественный день твои глаза светятся от счастья. Желаю, чтобы в жизни все было по плечу и по силам. Всегда оставайся таким же мужественным, целеустремленным и никогда не теряй оптимизма, - пожелала Андрею Малахову глава Апатитов Светлана Кательникова.

Телеведущий принимает большое участие в жизни родного города: по его инициативе устанавливаются новые арт-объекты, например, улыбающаяся глыба апатита, открылся центр современного искусства, поставлен памятник Пушкину.

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