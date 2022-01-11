В Мурманской области живые новогодние елки отправят на переработку

Елки надо выкидывать на площадку для крупногабаритного мусора, а не в контейнеры Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области живые новогодние ели, оставшиеся после праздников, отправят на переработку. Как пояснили специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик», из собранных елей изготовят щепу, которую в дальнейшем используют на котельной.

- Мы просим северян не выкидывать живые елки в мусорные баки, не ставить их у подъездов и уж тем более не пытаться уместить их в мусоропровод. Новогодние деревья советуем оставлять в отсеке для крупногабаритных отходов, - рассказала «АиФ-Мурманск» менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик» Оксана Геращенко.

Напомним: с июля в Мурманской области повысится плата за вывоз мусора. Платеж вырастет на 4%.

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