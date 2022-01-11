Шанс встретить первый рассвет в Мурманске оценили 50 на 50

Северянам, которые хотят полюбоваться первыми лучами солнца, советуют одеваться как можно теплее. Фото: Олег ФИЛОНОК

Длившаяся в Мурманске 40 дней полярная ночь закончилась, и 11 января северяне смогут увидеть солнце. Акция "Первый рассвет" традиционно пройдет на Солнечной горке. Правда, каждый год есть риск, что из-за облачности встреча не состоится.

- Высота самой сопки 305 метров, но люди обычно собираются на смотровой площадке, высота которой примерно 250 метров. На данной высоте будет в районе -13, но при этом сильный южный ветер, средняя скорость 10 м/с, порывы до 15 м/с и выше. Ощущается это как -25. Утро будет малооблачным, но к полудню начнет сказываться приближение циклона. Облачность начнет увеличиваться, но, как показывает практика, даже в самой безнадежной ситуации есть надежда на узкую полоску чистого неба у южного горизонта - нас интересует только она. Шанс увидеть солнце я оцениваю в 50%, - рассказал руководитель паблика "Погода в Мурманске" Виталий Макаров.

Северянам, которые хотят полюбоваться первыми лучами солнца, советуют одеваться как можно теплее.

Напомним: бесплатных автобусов к "Кречету" в этом году не будет. А первый рассвет можно было встретить и 10 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru