Из закрытой Териберки сформируют колонну из машин

Подробности можно уточнить по телефону Мурманскавтодора 8(8152) 21-40-70. Фото: Правительство Мурманской области.

Дорога на Териберку остается закрыта с 8 января. Чтобы жители села не остались в изоляции, а туристы могли выбраться, формируются колонны из машин - они следуют за снегоуборочной техникой. Ближайшая колонна отправится из Териберки в Мурманск в 10.00 11 января.

- А в 12.00 с 32-го километра автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС будет отправляться колонна организованной проводки по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС до села Териберка и поселка Туманный. После этого будет сформирована колонна в обратном направлении, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Подробности можно уточнить по телефону "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70.

Напомним: в 2021 году дорогу на Териберку закрывали 19 раз.

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