В администрации Мурманска объяснили подорожание школьного питания

Стоимость школьного питания в Мурманске выросла на четверть. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году школьное питание в Мурманске подорожало на 25%. Неудивительно, что многие родители возмутились по этому поводу. В администрации города объяснили, почему пришлось повысить тарифы.

- Одной из главных причин является значительный рост реальных и закупочных цен на продукты питания в 2021 году в среднем на 13,7% (сравнение цен на продукты питания в ноябре 2021 года и ноябре 2020-го). По данным "Мурманскстата", картофель подорожал на 81,3%, мясо (говядина без кости) на 12,8%, птица на 15,2%, субпродукты на 38,9%, яйцо куриное на 26,2%, овощи (свежие, замороженные, консервированные) на 32,8%, масло растительное на 46,3%, - уточнили в мэрии.

Также выросли цены на бензин и дизель, услуги вывоза мусора. Поэтому завтраки для детей 7 - 11 лет выросли на 10,51 рубля, 12 - 18 лет - на 10,97 рубля, обеды для детей 7 - 11 лет - на 24,37 рубля, 12 - 18 лет - на 33,79 рубля. А вот стоимость платного полдника (15% дневного рациона) снизилась для детей 7 - 11 лет на 2,84 рубля, 12 - 18 лет - на 2,94 рубля, платного полдника (25% дневного рациона) для детей 7 - 11 лет - на 2,37 рубля, 11 - 18 лет - на 1 рубль.

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