В Мурманске 16-летняя девушка упала с высоты восьмого этажа

ЧП произошло в Первомайском округе Мурманска.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Утром 11 января в Первомайском округе Мурманска произошло ЧП. Из окна собственной квартиры на восьмом этаже дома № 24 на проспекте Кольском выпала 16-летняя девушка.
- Подростка с травмами госпитализировали, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
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