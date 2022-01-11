В Мурманске 16-летняя девушка упала с высоты восьмого этажа

ЧП произошло в Первомайском округе Мурманска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 11 января в Первомайском округе Мурманска произошло ЧП. Из окна собственной квартиры на восьмом этаже дома № 24 на проспекте Кольском выпала 16-летняя девушка.

- Подростка с травмами госпитализировали, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

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