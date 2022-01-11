Незамерзающий порт Витино в Кандалакше продали стратегическому инвестору

Для "Витино" разработали план перезапуска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Незамерзающий морской порт Витино в Кандалакше продан стратегическому инвестору - его новым владельцем стал акционер холдинга «Адамант» Владимир Голубев. Именно ему "БТА Банк" продал 90% акций.

- Мы разработали дорожную карту перезапуска порта, привлекли льготы со стороны правительства России, сделав объект резидентом АЗРФ, заручились поддержкой правительства Мурманской области в инфраструктурных вопросах и договорились о будущем порта с потенциальными отправителями грузов, планирующими преимущественно заниматься перевалкой продуктов нефтегазового сектора. Дальнейшую реализацию дорожной карты возьмет на себя профессионал в своем деле, которому мы передали контроль над портом, - сообщил контролирующий "БТА Банк" Кенес Ракишев.

Напомним: первым заявился на получение статуса резидента Арктической зоны порт Витино в Кандалакше.

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