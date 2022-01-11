Прогноз погоды в Мурманске и области на 12 января 2021 года: потепление до +1 градуса

На смену бодрящим морозам в Мурманскую область спешит потепление. Фото: Олег ФИЛОНОК

На смену бодрящим морозам в Мурманскую область спешит потепление. А учитывая, что за новогодние праздники выпало много снега, скоро на улицах нас будет ждать снежная каша.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, занимающей Норвежское, Гренландское и Баренцево моря.

- 12 января ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10, днем от +1 до -4. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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