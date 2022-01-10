В Мурманске пройдет гастрофестиваль «Вкус Арктики»

Разместится он на улице Воровского с 14 по 16 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска в течение трех дней будет проходить гастрофестиваль «Вкус Арктики». Разместится он на улице Воровского с 14 по 16 января.

- Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукция местных производителей и дары Баренцева моря. Стоит отметить, что все блюда будут представлены по демократичным ценам, - рассказали в комитете по туризму Мурманской области.

Также на Воровского в эти дни пройдет туристическая выставка Murmansk.Тravel Market и будет работать выездной фронт-офис Туристского информационного центра Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru