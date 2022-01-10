Жителей и гостей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавин

11 января с 13.00 в Кировске пройдет принудительный спуск лавин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 января с 13.00 в Кировске пройдет принудительный спуск лавин.

В ГУ МЧС по Мурманской области сообщили, что подготовительные работы и работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов пройдут на горе Юкспорр (лавинный очаг № 13).

Нахождение людей в опасной зоне запрещено. При угрозе возникновения происшествия, связанного со сходом лавин, нужно незамедлительно обращаться в поисково-спасательное подразделение Кировска по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).

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