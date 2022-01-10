В Мурманске запечатлели на видео первые в этом году лучи солнца

Фото: скрин видео vk.com/pogoda51

До конца полярной ночи в Мурманске осталось меньше суток. Официально солнышко должно появиться на горизонте 11 января, однако некоторым удалось его увидеть на день раньше и снять на видео.

- Если взлететь на самолете километра на три над городом, то солнце можно и в пик полярной ночи увидеть. Но самолета нет, зато есть сопка в черте города, на которой, как правило, солнце появляется на день раньше официального окончания полярной ночи, - рассказал "КП"-Мурманск" руководитель паблика "Погода в Мурманске" Виталий Макаров.

По словам северянина, солнце скользило вдоль горизонта с переменным успехом около часа - то пряталось за сопки, то снова появлялось.

Напомним: бесплатных автобусов на акции "Первый рассвет" в Мурманске не будет. В администрации Мурманска объяснили причину такого решения.

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