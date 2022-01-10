В Мурманске подростки бросают петарды в младшеклассников

Северяне отмечают, что такие игры небезопасны как для самих детей, так и для прохожих. Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

Жители Мурманска сообщают об опасных развлечениях подростков с пиротехникой. Ребята из средних классов в районе школы № 57 бросали под ноги детей помладше петарды. Как сообщили очевидцы, это произошло днем 10 января, когда ученики возвращались домой после уроков.

- Детишки толпой взрывают петарды и кидают их в младшеклассников и под машины. К этому всему прилагаются «приятные» комментарии матом. Идут в сторону детской площадки, где весело поджигают их и подбрасывают вверх, а затем разбегаются, - рассказали в паблике "Мурманск".

Северяне отмечают, что такие игры небезопасны как для самих детей, так и для прохожих. Родителей просят провести с подростками профилактическую беседу.

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