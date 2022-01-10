В загсе Мурманска завершился ремонт залов

Так как помещения для церемоний привели в порядок, теперь расписывать пары будут по прежнему адресу. Фото: Администрация города Мурманска

В сентябре 2021 года загс Мурманска в связи с ремонтом временно переехал с проспекта Ленина в ДК железнодорожников. Но теперь работы почти завершены.

- В конце прошлого года мы завершили ремонт помещений, где проводятся торжественные мероприятия. Теперь в залах и холлах стало еще светлее и комфортнее. В планах в этом году обновить рабочие кабинеты сотрудников отдела, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Андрей Сысоев.

Так как помещения для церемоний привели в порядок, теперь расписывать пары будут по прежнему адресу.

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