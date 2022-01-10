Самую дешевую квартиру в Мурманской области продают за 90 тысяч рублей

Согласно популярному сайту бесплатных объявлений, в Никеле однокомнатную квартиру можно купить всего за 90 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее мы писали о самой дорогой выставленной на продажу квартире в Мурманске. А какое жилье самое дешевое?

Согласно популярному сайту бесплатных объявлений, в Никеле однокомнатную квартиру можно купить всего за 90 тысяч рублей. Но есть два нюанса: метраж жилья всего 12 кв. м, а продают его под прописку.

Также в Никеле можно купить трехкомнатную квартиру (58,3 кв. м) за 180 тысяч рублей и "однушку" в 41,8 "квадрата" за 250 тысяч рублей. По числу дешевых квартир лидируют Никель, Зашеек, Нивский, Ревда и Ковдор.

Самая скромная по цене квартира (две комнаты, 37,6 кв. м) в Мурманске стоит 750 тысяч рублей и находится на улице Лесной.

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