В Мурманской области мужчина грозился убить сожительницу и ее сына

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний оленегорец пригрозил убийством сожительнице и ее сыну. Северянин поссорился со своей 49-летней сожительницей. Ссора переросла в скандал, во время которого мужчина схватил нож и стал им размахивать, угрожая убить женщину и ее 14-летнего сына.

- Северянка приняла угрозы всерьез и обратилась за помощью в полицию. Полицейские задержали мужчину. Он признался в содеянном, пояснив, что причины ссоры не помнит. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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