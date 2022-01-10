В полиции прокомментировали сообщение о жестокой драке в ночном клубе Мурманска

Как оказалось, никакой потасовки на самом деле не было. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В паблике "Мурманск" сообщили о драке в одном из ночных клубов Мурманска, которая произошла под утро 9 января. Писали, что в ход пошли чуть ли не пистолеты.

Однако, как оказалось, никакой потасовки на самом деле не было.

- Факт не подтвердился, вызов был ложный, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: стали известны подробности жестокого убийства щенков в Мурманске. Издевавшийся над животными 32-летний мужчина находится в изоляторе.

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