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Общество10 января 2022 14:23

В полиции прокомментировали сообщение о жестокой драке в ночном клубе Мурманска

В соцсетях отмечали, что дело чуть не дошло до стрельбы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Как оказалось, никакой потасовки на самом деле не было.

Как оказалось, никакой потасовки на самом деле не было.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В паблике "Мурманск" сообщили о драке в одном из ночных клубов Мурманска, которая произошла под утро 9 января. Писали, что в ход пошли чуть ли не пистолеты.

Однако, как оказалось, никакой потасовки на самом деле не было.

- Факт не подтвердился, вызов был ложный, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: стали известны подробности жестокого убийства щенков в Мурманске. Издевавшийся над животными 32-летний мужчина находится в изоляторе.

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