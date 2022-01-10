14-летний школьник из Мурманской области сбежал к другу в Санкт-Петербург

Транспортные полицейские провели беседу и с мальчиком, и с его родителями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14-летнего пассажира без документов, но с электронным билетом сняли с поезда Мурманск – Москва.

Оказалось, что школьник живет в Мурманской области, а на новогодние праздники с семьей приехал погостить в карельский поселок Амбарный. Правда, сам подросток хотел побывать в Санкт-Петербурге у друга, но родители его не отпускали, тогда мальчик сбежал.

- Подросток самостоятельно приобрел электронный билет на поезд и ночью, пока все спали, уехал. Перед поездкой он не смог найти свой паспорт, поэтому и оказался в поезде без документов. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кемь поместили подростка в Центр помощи детям № 4 Кеми, откуда впоследствии он был передан законным представителям, - сообщили в управлении на транспорте МВД России.

Транспортные полицейские провели беседу и с мальчиком, и с его родителями.

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