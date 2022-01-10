Житель Североморска нанес смертельные ножевые раны брату в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Североморске северянин нанес ножевые раны брату. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В новогоднюю ночь в Североморске северянин нанес ножевые раны брату. 29-летний мужчина отдыхал в компании знакомых. В ночь на 1 января во время застолья между ним и его 23-летним братом произошел конфликт.

- Мужчины начали драться. Обвиняемый взял кухонный нож и нанес потерпевшему два удара клинком в шею и туловище. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, потерпевшего доставили в больницу, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Утром 1 января 2022 года потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Северянину предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей. Во время допроса мужчина признал вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru