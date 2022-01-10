Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 января 2022 года составило 2817 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 января 2022 года - 2817 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 4 человека.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 273 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 92 813 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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