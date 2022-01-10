В Мурманской области запустят три новых междугородних маршрута

В 2022 году в Мурманской области появятся три новых междугородних автобусных маршрута. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в Мурманской области появятся три новых междугородних автобусных маршрута. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава регионального минтранса Артем Гришин.

- С 10 января начнет действовать маршрут Ковдор - Апатиты - аэропорт "Хибины". С 14 января запустим маршрут Ковдор - Полярные Зори - Кандалакша. А с мая будет работать сезонный маршрут Кандалакша - Полярные Зори - Апатиты - аэропорт "Хибины", - отметил он.

Напомним: в Мурманске из Росты до областной больницы будет ходить автобус. Новый рейс введут с июля 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru