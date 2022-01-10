Дом на улице Тарана в Мурманске кишит клопами

У женщины двое маленьких детей, оба ходят покусанные клопами. Фото: Елена Коновалова

Жильцы дома № 18 на улице Тарана в Мурманске продолжают страдать от кровососущих насекомых. Напомним: осенью северян одолевали комары, от которых кое-как удалось избавиться. Однако вскоре им на смену пришли другие паразиты - клопы.

- Теперь у нас другая, более масштабная проблема. По всем квартирам подъезда ползут клопы. И все - из одной квартиры на втором этаже. Там проживает асоциальный мужчина - алкоголик, дебошир. Он развел антисанитарию, кидает пакеты с мусором из окон. У него постоянно сидят шумные пьяные компании, которые устраивают драки. Полиция - частый гость в его квартире, - рассказала "КП"-Мурманск" местная жительница Елена Коновалова. - А последние 10 дней он дома не появляется.

У женщины двое маленьких детей, оба искусаны клопами. Северянка вызывала дезинсекцию, которая обходится совсем недешево, да и хватает всего на месяц.

- Готовим письма с заявлениями в разные инстанции. Собрала подписи жильцов, жду заявлений от каждой квартиры. Также подготовила заявление в администрацию города, - отметила она.

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