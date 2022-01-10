От гриппа в Мурманской области привились 204 тысячи человек

В Мурманской области работают 70 прививочных бригад от гриппа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области работают 70 прививочных бригад от гриппа.

- Вакцинацию прошли 204 тысячи человек, - сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

В конце декабря показатель был в 203 тысячи человек, план выполнен более чем наполовину. А вот от коронавируса - на 74%.

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