В Териберку и Туманный отправится организованная колонна

Попасть в Териберку и Туманный после новогодних праздников - задача не из простых. Фото: правительство Мурманской области

Попасть в Териберку и Туманный после новогодних праздников - задача не из простых. Путь в села закрыт с 8 января из-за сильной метели и ветра. Как сообщили в региональном минтрансе, для организованной проводки по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го километра до Териберки и Туманного, 10 января будет сформирована колонна. Отправление планируется около 15.00 из Североморска-3.

- После будет сформирована колонна в обратном направлении. О времени формирования колонны из Териберки и Туманного сообщат дополнительно, - сообщили в министерстве.

"Мурманскавтодор" просит водителей строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Телефон диспетчерской службы "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70.

Также изменится время отправления общественного транспорта в указанных направлениях. Автобусы № 206 Туманный – Мурманск и № 241 Териберка – Мурманск отправятся с мурманского автовокзала в 14.00.

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